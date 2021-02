Fonseca: “Turno ancora aperto. Serve attenzione. Giocherà El Shaarawy”

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha presentato in conferenza stampa la gara di domani in Europa League con lo Sporting Braga.

Queste le sue parole:“Il turno non è ancora chiuso, ci sarà ancora da fare attenzione e non sottovalutare gli avversari. El Shaarawy? Giocherà, è pronto per aiutare la squadra. Pastore? Non possiamo dimenticare che è stato fermo tanto tempo, sta recuperando piano piano. Per me è stato importante Pastore vicino alla squadra. Può esser pronto a tornare, è importante averlo vicino alla squadra”.

Chi tra Kumbulla, Smalling e Ibanez pensa di recuperare per il Milan?

“Penso che per Smalling e Ibanez sarà difficile, vediamo Kumbulla che è più vicino a tornare”.

Come sta Spinazzola?

“Può giocare dall’inizio, sta bene”.

El Shaarawy ha le caratteristiche per giocare nei ruoli di Spinazzola e Karsdorp?

“Penso che in questi ultimi tempi la squadra e i giocatori hanno dimostrato di essere pronto qualsiasi sacrificio. Penso che sarà difficile per lui giocare come terzino, ma se ce ne sarà bisogno lo farà senza problemi”.

E’ un momento decisivo della stagione?

“Sono tutti momenti decisivi, dal primo giorno che è iniziata la stagione. Penso solo al Braga. Sarà una gara difficile e non voglio pensare al Milan”.

Foto: Twitter Roma