Fonseca: “Troppi infortuni, cambio modulo possibile. E non escludo arrivi dal mercato svincolati”

Conferenza stampa di vigilia per il tecnico Paulo Fonseca della Roma, domani attesa dal match di Europa League, all’Olimpico contro il Borussia Moenchengladbach. Il tecnico giallorosso ha ovviamente parlato del problema infortuni, svelando una possibile novità: “Alla luce delle assenze numerose non mi sento di escludere la possibilità di cambiare il modulo. Ma vedremo meglio domani, quando saremo chiamati a prendere delle decisioni definitive”.

Sulla crescita della squadra e su un eventuale ritorno sul mercato degli svincolati: “Difficile, visti i numerosi problemi fisici, pensare di poter lavorare sul miglioramento delle prestazioni. Non era una cosa che mi era mai successa, è impensabile raggiungere il massimo quando ti vengono a mancare così tanti giocatori, e così importanti. Svicolati? Ne abbiamo parlato con Petrachi, non lo escluso, ma non è facile trovarne alcuni che possano migliorare la rosa e non intendiamo prendere giocatori solamente per fare numero”.

Sul Borussia: “Domani giochiamo contro la prima in Bundesliga, peraltro in un ottimo momento di forma. Mi aspetto una gara difficile. Under e Mkhitaryan? Uno ha ripreso ad allenarsi, l’altro lo farà a breve”.

Foto: Roma Twitter