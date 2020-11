Fonseca: “Tre partite senza subire gol, abbiamo più sicurezze”

Vittoria sonora per la Roma di Fonseca, 5-0 al Cluj all’Olimpico, l’ha commentata così l’allenatore dei giallorossi a Sky:

“Siamo più sicuri in fase difensiva, abbiamo cambiato giocatori ma senza perdere sicurezze. Sono contento di questo perchè non è un caso che è la terza partita senza subire gol, bene anche Borja Mayoral e Mkhitaryan, ho sempre detto che Borja è un giovane e va aiutato.

Mi è piaciuto tutto in realtà di stasera, Pedro sta aiutando portando grande intensità alla squadra.

Tommaso Milanese? Il risultato dell’incontro mi ha permesso di dare un’opportunità a questi ragazzi, la Primavera sta lavorando bene, due o tre elementi si allenano regolarmente con noi.

Milanese ha meritato questo momento.

Diawara? Non è ancora pronto per giocare contro il Genoa”.