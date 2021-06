Fonseca-Tottenham, il forte indizio del 31 maggio può diventare realtà

Paulo Fonseca ha ottime chance di diventare il nuovo allenatore del Tottenham. Una notizia non nuova, perché anticipata da Gianluigi Longari per Sportitalia il 31 maggio scorso. Paratici è alla ricerca di un allenatore e la trattativa è in fase avanzata, con due incontri approfonditi già avvenuti tra il tecnico lusitano ed il board del club londinese. Ricordiamo che Fonseca era fin dall’inizio un’alternativa ad Antonio Conte, ma la trattativa con il tecnico pugliese non è andata a buon fine per gli Spurs.

Tra le alternative per la panchina del Tottenham, oltre al molto più costoso Antonio #Conte c’è anche Paulo #Fonseca che comporterebbe una spesa più sostenibile.L’allenatore è stato proposto da intermediari la passata settimana e la sua candidatura è oggetto di valutazione. #THFC — Gianluigi Longari (@Glongari) May 31, 2021

