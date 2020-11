Fonseca: “Tiago Pinto è un’ottima scelta. Un giorno tornerò ad allenare in Portogallo”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato a “Quarantena da Bola”, un programma su Youtube. Queste alcune delle dichiarazioni del tecnico giallorosso: “Mi sono sentito bene in tutti i club in cui sono stato in passato, anche in quelli in cui non ho avuto tanto successo. A parte i risultati, ho sempre creato ottimi rapporti con le persone che lavoravano con me. Abbiamo un’immagine del calcio italiano come un calcio molto tattico e la realtà è che lo è, ogni partita è una storia diversa. Questo mi aiuta a capire come l’Inter di Mourinho abbia vinto. Sono sempre stato ossessionato dal possesso palla, qui ho imparato ad apprezzare altri momenti come la transizione offensiva. Il gioco in Italia è principalmente strategico. Il VAR ha portato verità ai risultati, il fuorigioco è sempre fuorigioco anche per due centimetri. Tiago Pinto? Non ho ancora parlato con lui, ma per me la sua figura è fondamentale. La società ha fatto una scelta giusta nel momento in cui l’hanno preso. Un giorno, sicuramente, tornerò ad allenare in Portogallo ma tornare non fa parte dei miei piani a breve termine.”

Foto: twitter uff Roma