Intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di Champions contro il Club Brugge, il tecnico del Milan Paulo Fonseca ha svelato la formazione ufficiale che scenderà in campo. Tornano in campo dal primo minuto Theo Hernandez e Leao.

La formazione ufficiale:

“Maignan; Emerson, Gabbia, Tomori, Theo; Fofana, Reijnders, Loftus-Cheek; Pulisic, Leao, Morata”.

Foto: Instagram Milan