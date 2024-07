Fonseca su Saelemaekers: “Mi piace molto, lo vorrei tenere”

Dopo l’amichevole contro il Manchester City, Paulo Fonseca, allenatore del Milan, ha parlato in merito ad Alexis Saelemaekers, affermando come gli piacerebbe che restasse in rossonero.

Queste le sue parole: “Alexis? È un giocatore che mi piace molto. Mi piace la sua qualità. Penso che sia il tipo di giocatore che ogni allenatore vorrebbe avere, perché può giocare in diverse posizioni. È più sicuro di sé, credo che sia un giocatore che mi piacerebbe tenere in squadra”.

Foto: twitter Milan