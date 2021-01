Fonseca su Dzeko: “Recuperare il rapporto? Ho parlato ieri, non voglio dire altro”

Intervistato da Sky Sport nel post-partita della sofferta vittoria contro lo Spezia, Paulo Fonseca si è espresso anche in merito alla questione del rapporto con Edin Dzeko: “Ne ho parlato ieri e non voglio dire null’altro. Capisco la vostra curiosità ma non voglio più parlarne. Quello che è importante è quanto fatto oggi qui e la grande vittoria della squadra”.

foto: twitter Roma