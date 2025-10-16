Fonseca: “Squalifica ingiusta e sproporzionata. Tra qualche settimana finirà tutto”

16/10/2025 | 15:30:31

Paulo Fonseca, allenatore del Lione, ha parlato a Record, soffermandosi sulla squalifica di 9 mesi, che tra qualche settimana finirà.

Queste le sue parole: “È una grande soddisfazione essere di nuovo con la squadra nei momenti importanti. È stata una sanzione eccessiva e ingiusta. All’inizio è stato durissimo non poter parlare ai giocatori negli spogliatoi. Credo che si sia voluto fare di me un esempio. In quel periodo c’erano state polemiche forti, accuse di corruzione, un’aggressione a un arbitro. Anche la ministra dello Sport è intervenuta. Io dovevo pagare per il mio gesto, non per gli errori del sistema”. Fonseca, infine, minimizza l’episodio. Non c’è stata nessuna aggressione. Ho solo urlato in faccia all’arbitro, cose che succedono spesso nel calcio. Klopp stesso ha detto che a lui è capitato. La mia squalifica è stata sproporzionata”.

Foto: sito Lione