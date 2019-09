Fonseca: “Spinazzola e Pellegrini sono in ottima forma, ci sarà qualche cambio. Zaniolo e Smalling? Vedremo”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha presentato in conferenza stampa la prossima sfida di campionato per i giallorossi, che affronteranno domani il Lecce in trasferta. Queste le sue dichiarazioni: “Con i calciatori abbiamo analizzato la sconfitta contro l’Atalanta, vedendo cosa andava bene e cosa invece bisognava a tutti i costi migliorare. Non esiste una questione fisica, soltanto una settimana fa venivamo elogiati per la stessa cosa. Non credo manchi fisicità alla squadra, solo che non è un punto di forza per come vogliamo giocare. Il problema non è il modulo di gioco, a cui a volte diamo troppa importanza. Quello che più conta è la dinamica di squadra: anche se scendiamo in campo con un sistema diverso, il nostro modo di giocare non cambia. I gol subiti non sono dipesi dal modulo con la difesa tre. Anzi in futuro non escludo, se lo riterrò opportuno, di utilizzare ancora questo sistema. Domani farò qualche cambio in tutti i settori, perché in questo periodo ci sono tante partite ravvicinate e non c’è tanto tempo per recuperare. Ci sono giocatori che sono più stanchi e terrò a mente questo aspetto quando farò le mie scelte. Spinazzola e Pellegrini sono convocati e in ottime condizioni. Zaniolo? Certo che ho parlato con lui, come con tutti gli altri. Vedremo se domani giocherà. Mkhitaryan sta bene fisicamente. Non ha giocato contro l’Atalanta per il tipo di partita che dovevamo fare, molto fisica e aggressiva. Smalling?

Vedremo domani. È vero che ha giocato la sua prima partita mercoledì, ma anche Fazio le ha fatte tutte“.

Foto: twitter Roma