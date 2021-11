Fonseca: “Speravo che Italia e Portogallo andassero entrambe in Qatar. CR7? Non è l’unico pericolo”

Intervistato da Repubblica, Paulo Fonseca, ex allenatore della Roma, ha commentato così il sorteggio dei playoff per accadere ai prossimi Mondiali dell’Italia (Macedonia e, in finale, una tra Portogallo e Turchia): “Speravo che andassero entrambe al mondiale. Al Portogallo in alcuni momenti è mancato al collettivo, aspetto che ha fatto dell’Italia la squadra più forte d’Europa. Gli azzurri sono stati la squadra più forte dell’Europeo, dalle prime partite ero convinto che avrebbe vinto. L’Italia ha anche un livello tecnico molto elevato. Mancini ha saputo costruire su questa qualità un grande collettivo, una cosa che non riesce facilmente, altre hanno grandi talenti ma non sono squadra”.

È Cristiano Ronaldo il pericolo numero uno per l’Italia?

“Non possiamo dimenticare che Cristiano ha 36 anni. È il miglior marcatore della storia, ha fatto crescere i giovani con cui ha giocato. Ma oggi il Portogallo non è solo Ronaldo: lui è un grandissimo finalizzatore, ma non ha più la stessa esplosività, la stessa forza nell’uno contro uno. È grande, ma ora c’è una generazione di giocatori forti, che giocano nei migliori club d’Europa”.