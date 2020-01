Fonseca sorride: “Ottima partita di Spinazzola e Under, vittoria meritata. Ora il derby? C’è prima la Juve”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, dopo la vittoria col Genoa ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Spinazzola e Under hanno fatto un’ottima partita, ma tutti i ragazzi hanno giocato bene. Partita quasi perfetta, c’è stata qualità davanti. Nell’ultimo minuto del primo tempo il Genoa ha segnato, ma noi abbiamo fatto bene poi. Abbiamo consapevolezza di ciò che abbiamo fatto con Torino e Juventus. Abbiamo perso, ma sono state due partite. Non ci sono ragioni per non avere fiducia. Abbiamo meritato questi due risultati fuori con Parma e Genoa”.

Ora per voi c’è il derby. “So che è una partita speciale per tutti. Per me è molto facile adesso, non posso scegliere. C’è questo avversario e contro questo avversario giocheremo con ambizione. Prima però c’è la Juventus in Coppa Italia”.

Su Pellegrini: “E’ un giocatore che ha qualità e la dà. E’ quello con più assist nella nostra squadra. E’ più facile quando creiamo tante opportunità da rete come stasera. La squadra sta creando, ma dobbiamo sbagliare un po’ meno nell’ultimo passaggio”.

Foto: Roma Twitter