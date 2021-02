Fonseca: “Sono molto soddisfatto. Veretout? Gli ho chiesto più di 10 gol a inizio anno”

Paulo Fonseca ha parlato così nel post gara a DAZN dopo il successo per 3-0 sull’Udinese:“Sono molto soddisfatto, abbiamo fatto tre gol entrando bene in partita, abbiamo creato occasioni gestendo bene il match. Era importante non prendere gol”.

Cosa si è detto con Veretout al momento del cambio?

“Abbiamo parlato dei gol, perché ho una sfida aperta con lui, a inizio anno gli ho detto che deve fare più di 10 gol, ma devo dire che è stata molto importante l’azione di Veretout, con Cristante ci ha dato equilibrio, è importante avere un giocatore così. Cosa abbiamo scommesso? Nulla, nulla, l’ho semplicemente sfidato”.

Dzeko tornerà titolare in Portogallo?

“Vediamo, è una possibilità. Sono sempre soddisfatto quando vinco”.

Foto: Twitter Roma