Fonseca: “Sono fiducioso, userò ancora la difesa a tre. Zaniolo non aveva più di 30 minuti”

Intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Napoli, Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha così parlato: “Ero molto arrabbiato dopo l’Udinese, oggi non sono contento della sconfitta ma sono fiducioso per l’atteggiamento della squadra. Se giochiamo così siamo vicini a tornare a vincere. Abbiamo giocato bene, la partita è stata decisa da un episodio, un grande gol. Ma ci sono parecchie cose positive. Zaniolo? Oggi non aveva più di 30 minuti, giocando così può essere importante per la squadra. È entrato in un momento difficile, ma è riuscito ad aiutare la squadra. Ora è difficile stare meglio, ma penso che in breve tempo sarà pronto per giocare dall’inizio. Noi abbiamo sempre lavorato su due sistemi, l’ho detto. E’ stata la prima volta che abbiamo giocato così, ma lo abbiamo fatto bene. Siamo stati sicuri dal punto di vista difensivo e in questo momento è importante che la squadra abbia sicurezza in difesa. Credo che abbiamo giocato bene. Non abbiamo vinto, ma abbiamo giocato bene, con questo atteggiamento e questo spirito di squadra sono sicuro che torneremo a vincere. Giocare con una linea a tre non è un segnale di giocare in maniera difensiva. In Italia abbiamo squadre molto forti che giocano così e questo non è un sintomo di essere difensivi. Credo che la squadra sia più sicura e sono certo che giocheremo ancora con questo sistema. Magari non sempre, ma vediamo.”

Foto: profilo Twitter ufficiale AS Roma