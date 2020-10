Fonseca: “Smalling? Vedremo domani se giocherà. La Fiorentina ha tanta qualità”

Domani la Roma affronterà la Fiorentina. In conferenza stampa, il tecnico Paulo Fonseca, ha parlato dei temi della gara di domani.

Queste le sue parole: “Smalling dal 1′? Non ha fatto tutta la partita con il CSKA, vediamo domani se sarà pronto o no. La Roma dove può arrivare? Come dico sempre Juve e Inter sono le favorite al titolo e non credo questo sia cambiato. Poi ci sono le altre squadre e la Roma vuole fare meglio dello scorso anno. Proveremo a puntare i primi 4 posti, poi vedremo dove possiamo arrivare”.

Sulla longevità di alcuni giocatori: “In Italia non si guarda all’età dei giocatori, ma alla qualità. Negli altri Paesi si dice che a una certa età sono vecchi. Vedo tanti giocatori con 33 o 39 anni ed è positivo guardare la qualità e non la condizione fisica”.

Sulla Fiorentina: “La Fiorentina è una grande squadra, hanno preso molti giocatori di qualità, molti giocatori con esperienza. Hanno molte soluzioni, giocano molto bene e sarà una partita difficile. La Fiorentina, per me, può arrivare tra le prime 7”.

Foto: Twitter Roma