Fonseca: “Smalling e Veretout non ci saranno contro il Sassuolo. Mi piace molto De Zerbi, sono una squadra forte”

Il tecnico giallorosso Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Sassuolo, ecco le sue parole:

“Smalling e Veretout? Non saranno della partita, non sono pronti. Smalling oggi si è allenato con la squadra, speriamo che la prossima settimana possa tornare a giocare. Per quanto riguarda Veretout, invece, ho deciso di non rischiarlo domani”.

Fazio e Kumbulla invece come stanno?

“Vediamo domani. La verità è che non abbiamo molti centrali oggi. Fazio e Kumbulla sono stati fermi a lungo e non sono nelle migliori condizioni fisiche. Non so ancora se giocheranno”.

Pensa che il problema al ginocchio di Smalling possa trasformarsi in qualcosa di più serio?

“No, oggi ha riniziato ad allenarsi e si è sentito bene. Non penso che possa peggiorare”.

Che partita si aspetta col Sassuolo domani?

“Si affrontano due squadre offensive, noi e il Sassuolo. Mi piace molto il modo di giocare di De Zerbi, che allena una squadra molto forte offensivamente e che mira al controllo della partita. Sarà una gara difficile, il Sassuolo sta molto bene e ha vinto quattro gare in trasferta”.

Foto: Twitter ufficiale Roma