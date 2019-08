Fonseca: “Smalling e Schick saranno convocati. Il derby è una gara speciale”

L’allenatore della Roma Paulo Fonseca, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby di domani contro la Lazio. Queste le sue parole: Cosa vuol dire per lei il derby? “Ho già giocato diversi derby nel corso della mia carriera. Si capisce che sia una partita importante per la città. Vale 3 punti, ma c’è un coinvolgimento maggiore. E’ il mio primo derby, ma spero siano tanti in futuro. Sono motivato”. L’arrivo di Smalling? “Cercavamo un calciatore esperto in difesa, vanta tante presenze con il Manchester United e ha le caratteristiche adatte per noi, aggiungerà qualità perché è rapido e aggressivo”. Zappacosta e Mancini titolari? “Sono pronti e potrebbero giocare ma lo scoprirete domani. Smalling sarà tra i convocati” Sta considerando Florenzi esterno alto? “Si è un’ipotesi che stiamo considerando e su cui abbiamo lavorato nel corso della settimana e domani vedremo se sarà attuabile”. Veretout può partire dal primo minuto? “Anche lui potrebbe iniziare dall’inizio. E’ pronto come Mancini e gli altri, fatta eccezione di Spinazzola e Perotti”. Come vive la vigilia con la Roma sfavorita nel derby? “Vale quello che vale. Conta solo il campo, non ho dubbi che la Lazio sia una squadra fortissima con un allenatore che è li da tempo. Il favoritismo non è importante, lo è il campo e come si contrasta l’avversario nei suoi punti di forza. Chi è favorito lo deve dimostrare in campo”. Veretout lo vede più in coppia con Cristante o Pellegrini? “I nostri centrocampisti possono giocare con tutti i loro colleghi di reparto, sono calciatori intercambiabili”. Schick sarà tra i convocati? “E’ pronto per giocare. Schick è con noi e domani sarà convocato. Non parlerò di situazioni ipotetiche”.

Foto: Twitter Roma