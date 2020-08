Fonseca: ” Smalling ci ha aiutato molto, ma ho fiducia in Ibanez. Zaniolo titolare”

Nella conferenza stampa odierna l’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ha svelato alcune indiscrezioni:

Come arriva la Roma a questa partita? Pellegrini può fare il mediano?

“La squadra arriva qui molto motivata. Siamo in un buon momento. Sappiamo che è una gara difficile, contro una grande squadra. I ragazzi sono molto motivati. Pellegrini è un’opzione, anche Cristante può giocare, vediamo domani”.

Pensa a una staffetta tra Pellegrini e Zaniolo”

“Devo dire che Zaniolo giocherà domani. Pellegrini non ho deciso”.

Se avesse cambiato modulo prima la stagione avrebbe potuto prendere una piega diversa?

“Non penso mai al passato. Quello che è importante è ciò che facciamo adesso. Arriviamo qui con fiducia totale. Fare supposizioni non è il mio stile”.

Le condizioni di Zaniolo permetteranno di vederlo in campo dal primo minuto?

“Ho detto che Zaniolo giocherà domani dall’inizio, è pronto”.

Cosa deve fare un allenatore in un momento simile per tenere i calciatori concentrati?

“Siamo totalmente concentrati, non pensiamo ad altre cose. Queste sono partite dove non si fatica a trovare le motivazioni. Non ho bisogno di spronare la squadra, tutti capiscono che è un momento importante e arriviamo qui con fiducia, con ottimismo e per questo è un momento che la squadra è pronta per giocare contro una squadra come il Siviglia”.

Quanto perdete senza Smalling e quanto è cresciuto Ibanez?

“Chris era un giocatore molto importante per noi, ma non è qui con noi. Dobbiamo pensare a chi è qui. Sono fiducioso su tutti i giocatori che sono qui per la partita di domani. Naturalmente giocherà Ibanez nella posizione di Smalling, Ibanez prima dell’infortunio ha giocato sempre bene, ho totale fiducia in lui”.