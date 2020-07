Fonseca: “Situazione difficile, me ne assumo la responsabilità. Ma la stagione non è finita”

Queste le parole di Paulo Fonseca, tecnico della Roma, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta interna per 2-0 contro l’Udinese: “Rifarei le scelte che ho fatto. Non possiamo dimenticare che abbiamo tante partite. I calciatori che hanno giocato le ultime due non erano in condizione per giocare questa. Abbiamo cambiato, abbiamo subito gol e dopo l’espulsione tutto si è complicato. Abbiamo creato un’identità che ora non si sta vedendo. Ma possiamo riconoscere che quest’identità esiste. E’ un momento difficile, ma per questa stagione abbiamo ancora degli obiettivi. Bisogna continuare a lottare. Quando non vinciamo, bisogna essere preparati alle critiche. E’ la vita da allenatore. E’ una situazione difficile, me ne assumo la responsabilità. Ma devo dire che non abbiamo finito la stagione, ci sono obiettivi chiari. Ciò che è importante per me è cambiare subito i risultati e tornare a giocare come prima”, ha chiuso Fonseca.

Foto: Twitter ufficiale Roma