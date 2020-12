Fonseca: “Siamo terzi, nessuno ci avrebbe creduto a inizio campionato. Le critiche? Quando perdiamo qualcuno ci vuole distruggere”

Paulo Fonseca ha commentato la vittoria della sua Roma contro il Cagliari a Roma Tv. Queste le parole del tecnico portoghese: “Era importante vincere, abbiamo vinto bene. Il risultato non mostra ciò che è stata la partita, potevamo fare molto di più. Dopo l’Atalanta era importantissimo vincere oggi. Un momento di calo nella ripresa? Sì, è normale perché l’avversario stava reagendo. Abbiamo preso un gol senza che il Cagliari creasse molto, noi abbiamo sbagliato molti gol. Ma abbiamo lottato fino alla fine. Smalling, Ibanez e Pellegrini? Erano stanchi, non possiamo dimenticare che Smalling è tornato da poco. Fare tre partite di seguito ora è difficile. Anche Ibanez era stanco, Pellegrini aveva un piccolo problema e ho deciso di non rischiare. Le critiche? Quando perdiamo vogliono distruggere la Roma. Accettiamo le critiche giuste, abbiamo perso con l’Atalanta. Ma in tutti i momenti in cui non vinciamo arrivano sempre gli stessi che vogliono distruggere la squadra. Stiamo facendo un lavoro importante per ottenere ciò che vogliamo. Prima del campionato nessuno avrebbe creduto a chi diceva che la Roma sarebbe stata terza. Ma il gruppo è unito“.

Foto: Twitter roma