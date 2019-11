Fonseca si racconta: “Adoro passare il tempo con la famiglia e rilassarmi. Voglio calciatori concentrati e non mi piace la confusione”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali della UEFA raccontandosi: “Mi piace passare del tempo con la mia famiglia prima della partita. Ho la mia routine, mi faccio la barba e ascolto la musica, in un clima di normalità. Mi piace ascoltare la musica nello spogliatoio. Voglio che i calciatori siano ben concentrati, non voglio troppa confusione, pretendo un ambiente positivo. Il tempo libero? Non ho tanto tempo libero, passiamo tante ore negli hotel e negli stadi. Quando posso faccio qualche viaggio con la mia famiglia o mi rilasso con loro a vedere le serie tv. Altrimenti mi guardo qualche partita, naturalmente è sempre un piacere vedere il calcio. Ora che sono in Italia, seguo tante gare di Serie A”.

Foto: Roma Twitter