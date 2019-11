Fonseca: “Sconfitta ingiusta, noi sempre in controllo della gara. Non cerco scuse, ma…”

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la bruciante sconfitta in casa del Borussia Monchengladbach. Queste le sue parole: “Nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà in attacco. E’ vero che nella prima frazione di gara nessuna delle due squadre ha avuto occasioni. Nella ripresa abbiamo avuto quattro, cinque palle gol. Il Borussia non è stato mai pericoloso, abbiamo sempre controllato la partita e alla fine è arrivato il gol. Non è giusto. Nelle due partite ci sono stati due risultati ingiusti, ma il calcio è così. Pensiamo a vincere le prossime due partite. Ora vincere a Istanbul? Sì, come ho detto dobbiamo vincere le ultime due partite. Non possiamo pensare diversamente. La palla sembrava uscita prima dell’azione del loro gol? Io non voglio trovare scuse per la sconfitta, ma ho visto l’azione e mi sembra che la palla fosse uscita, anche se non sono sicuro. Il calcio è così”, ha chiuso Fonseca.

Foto: Twitter ufficiale Roma