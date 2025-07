Fonseca saluta Caleta Car: “Abbiamo un accordo con un altro club, è un’occasione per giocare di più”

29/07/2025 | 23:35:01

Il tecnico del Lione Paulo Fonseca ha confermato l’addio di Caleta Car ai canali ufficiali del club: “Abbiamo un accordo con un altro club. Per Duje si tratta di un’opportunità per giocare di più. Siamo felici per lui: è un grande professionista e un grande uomo. Ha avuto un comportamento esemplare”. Per il difensore si stanno per aprire le porte della Real Sociedad.

Foto: sito ufficiale Lione