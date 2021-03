Fonseca: “Roma più adatta al calcio europeo? No, penso che qui ci sono più spazi per giocare”

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il 2-1 di Kiev: “Era importante vincere qui, la Roma non aveva mai vinto in casa dello Shakhtar Donetsk.

Squadra più adatta al calcio europeo che a quello italiano? No, io penso che abbiamo dimostrato che sappiamo adattarci anche in Italia. Quello che succede è che in questo tipo di competizioni ci sono più spazi per giocare, penso che sia questa la differenza”.

Foto: Twitter Roma