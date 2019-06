Fonseca-Roma, le ore della verità. E De Zerbi…

Paulo Fonseca resta il candidato numero uno per la panchina della Roma. Le recenti dichiarazioni del tecnico portoghese hanno aperto la strada ad una sua partenza dallo Shakhtar Donetsk. Il profilo di Fonseca piace non poco alla dirigenza giallorossa, come raccontato, già nelle prossime ore ci potrebbe essere un incontro tra intermediari per formalizzare l’offerta. L’allenatore lusitano ha dato la totale disponibilità alla Roma, la sua volontà è quella di intraprendere una nuova avventura dopo tre anni di militanza sulla panchina dello Shakhtar. Il nome di De Zerbi resta in scia, ma ora i riflettori sono tutti puntati su Fonseca.

Foto: sito ufficiale Braga