Fonseca rivela: “Sapevo dell’arrivo di Mourinho. Tottenham sfumato? Vi spiego il motivo”

Paulo Fonseca, predecessore di José Mourinho sulla panchina della Roma, ha rilasciato un’intervista al Telegraph e ha parlato così della fine della sua avventura giallorossa: “In qualche paese forse non lo è, ma in alcuni, come la Germania, è normale che un annuncio così venga fatto con largo anticipo. Sapevo del dialogo tra Tiago Pinto e Mourinho. Il procedimento è stato trasparente. José è stato perfetto con me, mi ha chiamato, ci siamo parlati e non ci sono stati mai problemi“.

Sul mancato accordo con il Tottenham: “Era stato definito, stavamo pianificando il precampionato, loro volevano un allenatore offensivo. Le cose però sono cambiate quando è arrivato Paratici, eravamo in disaccordo su alcune idee e lui ha preferito un altro allenatore. Io ho dei principi. Voglio essere l’allenatore di grandi squadre, ma voglio il progetto giusto e un club dove la gente crede nelle mie idee, nel mio modo di giocare, e questo non è successo con Paratici”.