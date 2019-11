Fonseca ritrova Pellegrini: l’uomo assist torna a brillare

La Roma si rilancia alla grande in Europa League ed è ormai a un passo dalla qualificazioni ai sedicesimi (basta un punto nella gara contro il Wolfsberger nell’ultima giornata). Il successo ottenuto quest’oggi contro il Basaksehir è figlia della determinazione e della voglia di imporre il proprio gioco con qualità, seguendo alla lettera i dettami tattici di Paulo Fonseca che, nel frattempo, ritrova Lorenzo Pellegrini. Il numero 7 giallorosso è tornato dopo il lungo stop per infortunio e, a Istanbul, ha palesemente dimostrato di aver ritrovato la sua solita verve. Non è ancora al top della condizione, ma presto ci arriverà e, intanto, con i 2 assist confezionati per Kluivert e Dzeko nel pomeriggio in Turchia, tocca già quota 7 in totale tra campionato e coppe. Dzeko, però, non si accontenta e, come confessato, spera di poter ricevere altri palloni invitanti anche la domenica per rispolverare il vecchio feeling con il gol. Pellegrini è avvisato…

Foto: Roma Twitter