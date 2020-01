Fonseca: “Risultato giusto, buona prestazione. Under avrà più occasioni e Cetin resta”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato dopo il successo di Parma in Coppa Italia in conferenza stampa: “Ho visto le difficoltà che avevamo avuto qui nel controllare la profondità. Ho pensato di cambiare ad inizio costruzione, così per il Parma sarebbe stato più difficile pressare e Cristante ha più qualità in impostazione. Abbiamo fatto bene e abbiamo gestito bene la profondità, con più qualità in costruzione”.

Si potrà ripetere?

“Non so, in futuro vedremo”.

Under avrà più possibilità:

“Con l’infortunio di Zaniolo deve capire che avrà opportunità. Oggi ha lavorato molto per la squadra e ha fatto una buona partita”.

Cetin è meglio vada a giocare?

“No deve continuare con noi per migliorare e imparare questo tipo di calcio. Rimane con noi”.

Può restare?

“Sì”.

Cosa può dirci su Politano?

“Fino a quando non è ufficiale non posso dire nulla, dopo parleremo”.

In questo momento potete fare tre partite in una settimana?

“Non abbiamo molte soluzioni in questo momento. A Genova non è difficile capire chi giocherà terzino. La squadra ha sempre giocato bene, nei momenti di difficoltà abbiamo avuto un buon atteggiamento e spero che la squadra possa rispondere bene”.

