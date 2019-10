Fonseca: “Rigore? Decisione dura di digerire. Bene Mancini in mediana. Zaniolo può giocare falso nueve”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato dopo il pareggio con il Gladbach ai microfoni di Sky: “Difficile commentare una situazione come questa. Tutti i giocatori sono devastanti per questa decisione. Abbiamo affrontato la capolista della Bundesliga e, in emergenza, abbiamo dato tutto. Difficile accettare una situazione come questa. Non possiamo piangerci addosso, pensiamo subito alla prossima. Meritavamo la vittoria, un altro risultato. Mancini? Un lottatore, un bravo giocatore, ha fatto una bellissima partita, non è facile cambiare posizione. Anche con il Milan in mediana? Vediamo, la verità è che non abbiamo molte soluzioni. Under? Tornerà nei prossimi giorni, non credo che ce la farà per il Milan. Zaniolo falso nueve? Penso che l’unico che può giocarci sia lui, non abbiamo altre opzioni”.

Foto: Roma Twitter