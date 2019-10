Fonseca: “Questa Roma ha un grande carattere. Fazio? Non parlo dell’espulsione”

Dopo la vittoria in casa dell’Udinese, il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato così ai microfoni di DAZN: “Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo avute molte occasione anche con un giocatore in meno. Penso che la vittoria sia meritata. Tutti insieme abbiamo lottato e abbiamo continuato a giocare in inferiorità numerica. Non voglio parlare del rosso a Fazio, è tutto molto chiaro. Carattere della squadra dopo l’espulsione? Il carattere di questi giocatori è grande, hanno capito che serviva difendere ma anche attaccare con molto pericolo. Quando tu stai in 10 la tendenza è di difendere, ma noi no. Volevamo fare più gol. Mancini? Si tratta di una bella sorpresa come centrocampista. Ora penso cosa fare la prossima partita, se spostarlo in difesa o lasciarlo in mediana visto come sta giocando bene. Florenzi? Sta bene, è una scelta. Lavora molto bene, è il nostro capitano”, ha chiuso Fonseca.

Foto: Twitter ufficiale Roma