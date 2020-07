Fonseca: “Quarto posto difficile. Alla Roma nessun problema, ho parlato con Zaniolo”

Il tecnico della Roma, Fonseca, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter. Ecco le sue parole: “Sono molto diretto e frontale, quando una situazione non mi piace, non mi piace. Sono situazioni normali, di calcio, non c’è nessun problema con Zaniolo, me o i colleghi. Ho parlato con lui, è tutto a posto. È importante per la squadra, è stato infortunato molto tempo e abbiamo piena fiducia in Zaniolo. È una situazione normale di cui abbiamo parlato, va tutto bene e non c’è nessun problema. La sensazione è solo all’esterno, non c’è nessun problema qui. La squadra ha fiducia, non c’è nessun problema. Magari il problema è all’esterno, qui siamo tutti sereni. Pellegrini sta bene fisicamente e mentalmente, giocherà domani. È molto difficile, bisogna essere onesti. È importante la partita di domani, non pensiamo ad altro”.

FOTO: Twitter Roma