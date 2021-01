Fonseca: “Primo tempo decisivo, abbiamo preso due gol in situazioni senza pericoli”

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha commentato così ai microfoni di Sky Sport la cocente sconfitta nel derby contro la Lazio: “Siamo entrati bene ma dopo sappiamo che contro la Lazio se sbagliamo è difficile recuperare, non abbiamo mai avuto capacità per attaccare bene e loro si sono chiusi bene e dopo il secondo gol è stato tutto più difficile. Presi gol da azioni non pericolose con Lazzari e Ibanez, ma nel primo tempo presi due gol che non dovevamo prendere”.

E’ mancato coraggio?

“Onestamente no, il primo tempo decide la partita ma la Lazio è una squadra che si chiude molto bene ed è mancata la profondità. La squadra ha sempre avuto l’intenzione di attaccare senza però trovare spazio per merito loro”.

Non si poteva fare qualcosa in più per evitare il duello Ibanez-Lazzari?

“Ne parliamo perché i due gol sono successi lì, ma erano situazioni senza pericoli. È vero che Lazzari ha fatto una buona partita, ma penso che si può riassumere col fatto che abbiamo preso due gol che non possiamo prendere”.

Foto: Twitter Roma