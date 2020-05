Fonseca: “Presto Zaniolo sarà tra i più forti in Europa. Smalling vuole restare, farò di tutto per accontentarlo”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato di Nicolò Zaniolo e Chris Smalling ai microfoni di ESPN: “Zaniolo? Non è solo un talento naturale meraviglio, è un giocatore che quest’anno è notevolmente migliorato. Prima agiva solo seguendo il suo istinto, ora capisce il gioco, attacca lo spazio. Ha solo 20 anni, non ho dubbi che tra qualche anno sarà uno dei giocatori più forti in Europa. Smalling? È un uomo straordinario, così umile, così professionale. È diventato uno dei leader dello spogliatoio e i tifosi lo adorano. È incredibile come si sia adattato. Non è facile per un difensore centrale inglese adattarsi così rapidamente al calcio italiano. È stato fantastico e farò tutto il possibile per tenerlo a Roma anche l’anno prossimo. So che vuole restare, vediamo cosa succede”.

Foto: Roma Twitter