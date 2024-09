Fonseca: “Più preoccupato dal Venezia che dal Liverpool. Sono tranquillo per l’atteggiamento di martedì”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, ha così parlato dopo la vittoria per 4-0 contro il Venezia: “Sono soddisfatto. La squadra ha avuto dei buoni momenti, sia in attacco che in difesa”.

Sull’abbraccio con Leao: “Sono molto soddisfatto del suo atteggiamento difensivo. Lui non voleva uscire, ma abbiamo la partita col Liverpool… Gli ho detto quanto mi sia piaciuta la sua partita difensiva e quanto lui abbia lavorato per la squadra”. Sulle cose che gli sono piaciute di più: “Mi è piaciuta l’energia che abbiamo avuto dal primo minuto. Abbiamo avuto buoni momenti di attacco. Certe volte abbiamo forzato troppo le situazioni, bisogna cercare il momento giusto per attaccare”.

Sul clima dello spogliatoio: “Le vittorie portano sempre fiducia. Quando giochiamo contro le squadre come il Liverpool io sono sicuro di una cosa: i giocatori sono tutti motivati. Il problema è quando giochiamo contro squadre come il Venezia. Ero più preoccupato dall’atteggiamento di oggi che di quello contro il Liverpool. Sono tranquillo per l’atteggiamento di martedì. Non è che siccome oggi ha perso il Liverpool non sia forte, è uno dei migliori club d’Europa”.

Poi ha proseguito: “I momenti in cui sentiamo di essere squadra sono importanti: i rigori, Rafa che lavora per la squadra… Per un allenatore sono segnali molto positivi. Abbiamo tanto da migliorare, dobbiamo continuare a lavorare per essere più intenti nei 90 minuti”.

Foto: Instagram Milan