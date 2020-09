Fonseca: “Per Dzeko è stata una settimana difficile, ho fatto questa scelta per preservarlo”

Paulo Fonseca, dopo lo 0-0 contro il Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN, queste le parole del tecnico giallorosso: “Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, sbagliando quattro-cinque gol. Se fai gol la partita cambia. Poi nel secondo tempo abbiamo sbagliato molto. Sono state tre settimane difficili. La squadra comunque è stata bene in campo. Dzeko? Per lui è stata una settimana molto difficile. Ho fatto questa scelta per preservarlo. Per la prossima Roma o Juve? Vedremo, in condizioni normali avrebbe giocato. La società è sempre molto presente a Trigoria e sono vicini alla squadra, per noi è importante sentirli così vicini.”

Foto: twitter Roma