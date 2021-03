Fonseca pensa a Mkhitaryan falso nove. Possibile esclusione per Borja Mayoral

Dopo l’ocapa, quanto impalpabile prestazione contro il Milan, nel turno infrasettimanale, potrebbe finire in panchina Borja Mayoral. Fonseca starebbe infatti pensando all’ipotesi di schierare a sorpresa il falso nove. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nonostante l’assenza di Edin Dzeko, Borja Mayoral rischierebbe il posto al centro dell’attacco. L’idea dell’allenatore giallorosso è quella di schierare Mkhitaryan come falso nove nel match di domani contro la Fiorentina all’Artemio Franchi. Una soluzione già provata per un tratto della gara di domenica scorsa, e soprattutto nel match di Marassi contro il Genoa, dove l’armeno portò a casa il pallone in seguito alla tripletta.

Foto: sito Roma