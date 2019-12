Fonseca: “Partita coraggiosa, ci è mancato l’ultimo passaggio. Florenzi? Scelta tecnica”

Queste le prime parole di Paulo Fonseca, allenatore della Roma, dopo il pareggio (0-0) di San Siro contro l‘Inter: “Qualche errore in fase di impostazione? E’ vero perché le principali occasioni dell’Inter sono arrivate per errori nostri. Devo dire che abbiamo cercato di impostare il gioco senza paura. A volte abbiamo sbagliato ma io voglio coraggio. Difensivamente abbiamo fatto molto bene. E’ vero che Mancini e Smalling hanno fatto una bella partita. Penso che tutta la squadra ha difeso bene, ma dobbiamo migliorare l’ultimo passaggio. Per giocare contro squadre come l’Inter bisogna essere coraggiosi. E’ importante avere la palla contro questo tipo di avversari. Peccato perché ci è mancato l’ultimo passaggio. Florenzi terza scelta in difesa? E’ una questione di opzioni. Florenzi lavora sempre molto bene. In questo momento ho pensato che per questa partita Spinazzola fosse una buona soluzione: è più veloce. Penso che Leonardo abbia fatto bene”, ha chiuso Fonseca.

Foto: Twitter ufficiale Roma