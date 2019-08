Fonseca: “Ottima prova contro il Real, sono soddisfatto. Dzeko professionista serio e dal primo giorno…”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato dopo il successo ai rigori contro il Real in amichevole ai microfoni di Sky Sport: “È stata una grande notte con una bella partita per entrambe le squadre. Abbiamo giocato un primo tempo a buon ritmo, creando grandi opportunità. Forse abbiamo capitalizzato meno di quanto meritavamo, ma il risultato non è importante. Quello che contava questa sera era verificare la tenuta dei miei giocatori, affrontando una squadra come il Real Madrid e provando ad impostare il gioco e le nostre idee per il futuro. Dzeko? È lo stesso che vedo dal primo giorno in cui sono arrivato. Ha lavorato sempre seriamente, è stato molto professionale e il risultato è davanti agli occhi di tutti. È un nostro giocatore e contro il Real Madrid ha fatto l’ennesima prestazione importante. È un giocatore di grandissimo valore, non ci sono dubbi”.

Foto: Roma Twitter