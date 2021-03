Fonseca: “Orgogliosi del nostro cammino in Europa ma ora testa al Napoli: non voglio alibi”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Napoli. Queste le sue parole: “Siamo pronti, non voglio alibi. Voglio una squadra motivata, mi aspetto una buona prestazione“.

Roma unica italiana ancora in corsa in Europa: “E’ un motivo d’orgoglio quello che abbiamo fatto in Europa ma ora dobbiamo pensare solo al Napoli“.

Sui singoli: “Smalling non dovrà operarsi al ginocchio. Lui e Veretout non ci saranno domani ma stanno recuperando bene. Dopo la sosta avremo sia loro due che Mkhitaryan“.

Sul Napoli: “Non mi piace parlare della altre squadre, so che sono una squadra che ha battuto il Milan, per me sono una delle più forti in Italia. È una squadra che vuole avere iniziativa e che difende molto bene. Abbiamo una strategia per ogni partita, ma non cambieremo la nostra identità. Voglio avere l’iniziativa, essere una squadra offensiva. Non cambieremo la nostra identità“.

Foto: twitter Roma