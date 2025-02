Fonseca: “Ora il PSG è la squadra più forte in Europa”

Paulo Fonseca, allenatore del Lione, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domenica contro il PSG. Il portoghese ha assicurato che la sua squadra avrà una grande opportunità per dimostrare la sua qualità e i suoi progressi: “Sappiamo che sarà difficile perché il Paris è una grande squadra, con un grande allenatore che fa un ottimo lavoro. Per me, nell’ultimo anno, il PSG è stata la squadra più forte che abbia mai visto, forse è la migliore in Europa al momento.