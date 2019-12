Fonseca: “Obiettivo raggiunto, ma con questo atteggiamento non vinceremo l’Europa League”

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il 2-2 contro il Wolfsberger che ha permesso ai giallorossi di passare il girone di Europa League da secondi in classifica: “Abbiamo raggiunto il principale obiettivo della qualificazione, ma non abbiamo fatto una buona partita. Era importante vincere stasera, ma non abbiamo avuto l’atteggiamento giusto. Abbiamo sbagliato tanto, nei passaggi, sotto pressione, è stato difficile perché abbiamo sbagliato la circolazione di palla. Non sono soddisfatto di questa partita. Se possiamo vincere l’Europa League? Non con questo atteggiamento, così è difficile. Ora pensiamo alla prossima partita, molto difficile, con la Spal. Poi penseremo alla prossima partita di Europa League. Sorteggio? Adesso è difficile scegliere perché sono tante squadre forti, vediamo. Non ho preferenze”, ha chiuso Fonseca.

Foto: Twitter ufficiale Roma