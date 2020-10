Fonseca: «Non voglio fare il manager. Sono l’allenatore della Roma»

Nel post-partita di Roma-Benevento il tecnico giallorosso Paulo Fonseca si è mostrato soddisfatto per il 5-2 rifilato ai campani. «Noi vogliamo lottare per la Champions, siamo realisti – ha detto a Sky -. Ci sono squadre che hanno investito più di noi sul mercato, Inter e Juventus su tutte. Se ho visto il derby? Sì, ed ho visto Ibrahimovic. Non so se Smalling recupererà in tempo per la prossima gara di San Siro». Chiusura sull’assenza di un direttore sportivo. «Non voglio fare il manager, sono l’allenatore e basta».

Foto: twitter roma