Fonseca: “Non mi sono mai sentito a rischio. Con Dzeko tutto risolto”

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato al quotidiano portoghese O Jogo, in vista della gara di Europa League con il Braga.

Queste le sue parole: “Non ho mai sentito il mio posto in pericolo. Dzeko? Ormai è tutto completamente risolto. Siamo terzi e molti ci davano inizialmente al sesto-settimo posto. Stiamo giocando bene, siamo motivati e l’obiettivo è di tornare in Champions, pur essendo consapevoli che in Serie A ci sono tante squadre molto forti”.

Sul Braga: “Sicuramente sarà bello tornare in Portogallo, il Braga è una bella squadra. Sarà un doppio confronto molto equilibrato, ci teniamo a far bene e andare avanti in Europa League”.

Foto. Twitter uff. Roma