Fonseca: “Non mi piace giocare alle 17,15. Non siamo dipendenti da Dzeko”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dalla gara di domani contro il Milan, Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha così parlato: “L’Atalanta è molto forte e sta bene. Ho ancora speranza, dobbiamo pensare intanto a vincere le nostre partite e poi agli altri. La squadra è Dzeko-dipendente? La valutazione viene dopo i due gol. Lui è importante, ma anche gli altri giocatori. Una squadra non dipende da un calciatore, tutti dipendono da tutti. Giocare alle 17,15? Io preferisco giocare più tardi, penso farà troppo caldo per entrambe le squadre. Non ci sono scuse. Per il calcio è sempre meglio giocare senza il clima caldo. Vale per entrambe le squadre. Non ho mai sentito i calciatori preoccupati, siamo ottimisti e tranquilli. Dobbiamo fare una buona partita e dobbiamo pensare solamente a questo. Onestamente non ho pensato a staffette. Le mie decisioni sono prese sulla base di strategie o condizione fisica. Mkhytarian ha avuto un piccolo affaticamento, è pronto per giocare domani. Anche Zappacosta è pronto”.

Foto: profilo Twitter ufficiale AS Roma