Fonseca: “Non è il momento di fare bilanci, contro il Wolfsberg gioca Dzeko. Esonero Ancelotti? Sono triste”

L’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match casalingo di Europa League contro il Wolfsberg: “Non sono uno che fa bilanci in questo momento della stagione. Devono essere fatti alla fine. Sono comunque soddisfatto di questi primi sei mesi. La squadra è migliorata molto dall’inizio. Siamo in un buon momento“.

Formazione

“Sto pensando di fare turnover e operare qualche cambiamento. Almeno 4-5 giocatori. E’ una partita difficile, decisiva per noi, ma ho fiducia in tutti. Dzeko giocherà, così come Under. Pau Lopez e Kolarov no. Kluivert sta tornando, penso che con la Spal sarà pronto. Pastore sta facendo un lavoro specifico, tra due settimane sarà pronto”.

Cristante e Kalinic

“Abbiamo Cristante, Diawara e Veretout. Anche Pellegrini può giocare li e non abbiamo bisogno di altri. Cristante sta migliorando e a gennaio tornerà”.

Florenzi

“Non parlo di situazioni specifiche e di questo non voglio parlarne più. Quando penso che abbiamo bisogno di Florenzi gioca, sennò no”.

Esonero Ancelotti

“Come ho detto sempre, quello italiano è un calcio molto difficile. Io sono sempre triste quando un allenatore, un collega, viene esonerato. La situazione di Carlo dopo la partita di ieri è difficile. Io ho grandi ammirazione per Carlo, è un grande allenatore. Ma sono sempre triste quando succedono queste cose”.

Foto: Twitter Roma