Fonseca: “Non è facile battere 4-0 il Manchester, ma nel calcio non si sa mai”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, in conferenza stampa, ha parlato alla viglia della semifinale di ritorno di Europa League contro il Manchester United. Il tecnico portoghese si è soffermato sulla difficile impresa di ribaltare il 6-2 dell’andata. “Non è una delle prove più difficili della mia carriera, vivo questo momento con normalità, da professionista focalizzato nel mio lavoro fino all’ultimo giorno. Non è facile battere 4-0 il Manchester, ma nel calcio ho visto tante cose. Io credo in tutto”.

FOTO: Twitter Roma