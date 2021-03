Fonseca: “Non è facile allenare a Roma, sto imparando molto. Oggi buona prova”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro lo Shakhtar Donetsk: “Mi aspettavo un avversario così, sapevo che non ci avrebbero pressati alti per ripartire in contropiede, loro sono fortissimi in questo. Abbiamo aspettato il momento giusto, abbiamo abbassato il ritmo quando dovevamo farlo. Abbiamo fatto una buona prova difensiva”.

Come è allenare a Roma?

“Mi piace molto essere l’allenatore di questa squadra, mi piace tanto la città e i tifosi. Lo sapete che non è facile, ma l’importante è essere equilibrati. Per me è un gran piacere, sto imparando molto”.