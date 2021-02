Fonseca: “Non credo nella crisi del Milan. Il presidente farà lo stadio per la città e i tifosi”

Vigilia del big match del 24esimo turno di Serie A. La Roma e il Milan, reduci dalla qualificazione agli ottavi di finale di Europa League, si affronteranno domenica sera. Milan. Il tecnico giallorosso Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa nella sala di Trigoria per presentare la sfida ai rossoneri: “Il Milan sta facendo una grande stagione, è vero che gli ultimi risultati non sono buoni ma ho visto tutte le loro partite. il rendimento in campo è diverso dal risultato. Prendiamo il derby con l’Inter, hanno fatto bene e hanno creato situazioni pericolose. Il loro rendimento non sarà diverso, restano una squadra forte. Non credo nella crisi del Milan, vedo una squadra fortissima che gioca lo stesso calcio ed è aggressiva nel costruire opportunità per fare gol. Come ho detto ho visto tutte le loro partite, è vero che gli ultimi risultati non sono quelli che si aspettavano ma per me affronteremo una squadra fortissima che avrà voglia di vincere”.

Su Mkhitaryan e Ibrahimovic, rispettivamente uomini simbolo delle due compagini: “Sono due grandi calciatori decisivi, Miky è decisivo per la Roma e Ibra per il Milan, difficile dire di più. Sono due grandi calciatori che stanno facendo una grande stagione”.

Sullo stadio: “Faccio l’allenatore, non è una domanda per me. Dico solo che il presidente ha una grande voglia di fare lo stadio per la città e per i tifosi”.

Sulle condizioni di Smalling e Kumbulla: ” Chris sta meglio, sta lavorando individualmente, penso rientri in gruppo la prossima settimana. Kumbulla si è allenato in questi 2 giorni e sarà convocato”.

Foto: Roma Twitter