Fonseca: “Non commento le parole di Petrachi. Non c’è alcun problema, lavoriamo per fare una buona partita”

Alla vigilia delle delicata trasferta contro l’Atalanta è intervenuto in conferenza stampa il tecnico della Roma Paulo Fonseca.

Di seguito una parte delle sue dichiarazioni:

“Domani sarà difficile. Loro sono una grande squadra: aggressiva in fase difensiva, ma anche con qualità. Hanno grandi giocatori e un grande allenatore. E’ una delle partite più difficili che abbiamo. L’Atalanta è una squadra che fa una pressione fortissima nel nostro primo momento di costruzione di gioco e recupera tanti palloni. Atteggiamento? Per giocare nella mia squadra bisogna avere coraggio. Questa squadra lo ha quasi sempre avuto anche quando abbiamo perso. La Roma ha sempre reagito”.

Sulle parole del direttore sportivo Petrachi.

“So che ci saranno molte domande sul mio direttore. Sono concentrato solo sulla partita e non voglio commentare le sue parole. Non c’è alcun problema e alcuna divisione, lavoriamo per fare una buona partita”.

Foto: Twitter ufficiale Roma