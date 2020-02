Scontro Champions domani a Bergamo. Atalanta e Roma si sfideranno a carte scoperte in un match che può pesare tanto nella corsa al quarto posto. Rispettivamente quarti e quinti in classifica del campionato, nerazzurri e giallorossi sono separati da appena tre punti, ecco perché l’incrocio del Gewiss Stadium diventa fondamentale per entrambe. Gasperini cerca ulteriori conferme dopo la vittoria in rimonta casa della Fiorentina, mentre Fonseca vuole la svolta rispetto alle ultime due pesanti sconfitte, contro Sassuolo e Bologna. Chiaro, nel regno del Gasp non sarà facile fare risultato, ma l’imminente sfida di Champions contro il Valencia può influire nella testa della Dea, come confessato anche dallo stesso tecnico nerazzurro. In ogni caso, Gasperini non sembra intenzionato a fare turnover: Gollini tra i pali, in difesa si va verso la conferma di Toloi, Palomino e Djimsiti. L’unico dubbio riguarda il centrocampo, con Freuler e Pasalic che si giocano una maglia al fianco del rientrante De Roon, che ha scontato la squalifica. Castagne e Gosens andranno a completare il centrocampo. Davanti spazio ai soliti tre tenori, ovvero Gomez, Ilicic e Zapata. Fonseca è pronto a cambiare uomini dopo le ultime delusioni: Pau Lopez in porta, difesa formata da Bruno Peres, Fazio, Smalling e Spinazzola. In mediana può tornare Mancini insieme a Veretout, con Under, Pellegrini e Mkhitaryan (in vantaggio su Perotti), alle spalle dell’unica punta Dzeko.

ATALANTA-ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI:

ATALANTA (3-4-2-1) – Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler (Pasalic), Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata. All. Gasperini

ROMA (4-2-3-1) – Pau Lopez; Bruno Peres, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Under, Pellegrini, Mkhitaryan, (Perotti); Dzeko. All. Fonseca

Foto: Twitter ufficiale Roma